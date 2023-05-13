По его "приказу" людей подвергали жестоким пыткам, а также длительное время держали без еды и воды.

Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому " коменданту" города Балаклея Харьковской области, который во время оккупации населенного пункта пытал украинских граждан.

Как сообщает СБУ, следователи установили личность еще одного захватчика, причастного к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины.

"Фигурантом является военный комендант Калининградского гарнизона Вооруженных сил РФ с позывным "Гранит", который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на Восточном фронте", - говорится в сообщении.

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В частности, в марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков так называемых "л/днр" в распространении кремлевского режима в городе.

Как отметили в СБУ, впоследствии его назначили там "комендантом". На этой должности оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей.

"По приказу "Гранита" украинцев свозили в созданную агрессором пыточную, которую обустроили в захваченном здании райотдела полиции", - сказано в сообщении.

В частности, там людей подвергали жестоким пыткам, а также длительное время держали без еды и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Задокументировано, что "Гранит" лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ", - говорится в сообщении.

Во время освобождения города оккупационный "комендант" сбежал в РФ, где скрывается от правосудия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Освобождение Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября была освобождена Балаклея.

В феврале 2023 года заочно сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который возглавлял так называемую "народную милицию" Балаклеи и пытал местных жителей во время временной оккупации. Сначала он предоставлял информацию о местных сотрудниках правоохранительных органов, а затем получил должность в карательном силовом органе агрессора.

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