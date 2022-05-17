Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, теперь ему может грозить пожизненное заключение.

На Луганщине чиновник, который находится на временно оккупированной территории области, согласился на сотрудничество с оккупантами. Предатель Украины "возглавил" Луганскую ТЭС, его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения начальнику одного из департаментов ООО "ДТЭК Востокэнерго". За такое преступление он может получить от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

"Согласно материалам следствия, чиновник, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, согласился на сотрудничество с оккупационными властями и умышленно совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", - сообщили в Киевской прокуратуре.

Мужчина, вопреки приказу ООО "ДТЭК Востокэнерго" о временной приостановке производственной деятельности ДТЭК Луганская ТЭС, добровольно согласился стать руководителем Луганской ТЭС. Вместе с представителем так называемой самопровозглашенной "ЛНР" чиновник незаконно возобновил работу электростанции под контролем РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Запорожье подростки начали сотрудничать с оккупантами. Они передавали информацию об оставленных домах и материальных ценностях в них.

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