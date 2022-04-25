Сейчас энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции.

Оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию, из-за чего вся Луганская область осталась без электричества.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВ Сергей Гайда.

"Вся Луганщина без напряжения. Света нет в каждом населенном пункте. Ищем альтернативу для энергообеспечения области", - сообщил он.

По словам Гайды, добраться до подстанции невозможно из-за обстрелов.

"Но энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции. Свет скоро появится", - заверил глава Луганской ОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, сегодня утром оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживается ряд поездов.

Известно о двух ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Ровенщины.

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