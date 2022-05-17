В частности, они передавали информацию о брошенных домах и материальных ценностях в них.

В Запорожской области местные подростки начали сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"В Пологовском районе в селе Инженерное местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, передавали информацию про брошенные дома и материальные ценности, оставшиеся в них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации местных жителей, эти несовершеннолетние также занимаются мародерством.

"Напомним, что как за коллаборационизм, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству - причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей", - добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, спецслужбы РФ взялись вербовать украинских школьников. Так, в Луцке СБУ зафиксировала три таких случая. Подростки фотографировали военные объекты, в их телефонах нашли и переписку с неизвестными, которые "интересовались" ситуацией в регионе.

А житель Славянска помогал оккупантам через Telegram: теперь ему грозит пожизненное.

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