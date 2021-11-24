В компании пытаются установить обстоятельства инцидента.

"Новую почту"обвинили в краже части посылки - клиентка компании утверждает, что исчезли 10 кг сахара.

Об этом она написала на странице НП в Facebook.

Инцидент, описанный в жалобе, произошел в отделении №1 в Сумах.

"Получала посылку - мешок сахара. Ретивый парень сам привез к авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи у завязки и внутри разорван полиэтилен, взвесила... 40 кг вместо 50... 10 килограммов украли. Противно. Ваши работники рыщут по посылкам, и воруют. Позорная ситуация. Что скажете?", - написала она.

Читайте также"Новая почта" изменила тариф на доставку в почтоматыВ ответ представитель "Новой почты" попросила предоставить номер накладной посылки и уточнила, осматривалась ли посылка в отделении.

"Я увидела только дома, что мешок разорван, очень искусно, чтобы не рассыпалось", - ответила клиентка.

Как сообщал УНИАН, недавно клиент "Новой почты" заявил, что потерял посылку с тонной грецких орехов стоимостью 180 тысяч гривень. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправление вместо него.

После этого компания провела внутреннее расследование и сообщила, что выявила новую мошенническую схему, для осуществления которой злоумышленники пользуются ее услугами.

Автор: Виолетта Орлова