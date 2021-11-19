"Новая почта" сообщила, что обнаружила новую мошенническую схему, для осуществления которой злоумышленники пользуются услугами компании. Это произошло после внутреннего расследования после того, как клиент НП сообщил о потере тонны орехов.
Суть мошеннической схемы пресс-служба "Новой почты" раскрыла УНИАН. Работает она следующим образом:
- мошенники под видом покупателя находят товар на маркетплейсе (как правило, дорогой);
- связываются с продавцом, говорят, что хотят купить товар и предлагают сделать ему предоплату на банковскую карточку. Но как условие предоплаты просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества продавца;
- при отправке просят продавца указать получателем себя, уверяя, что риска никакого нет, ведь груз отправляется фактически самому себе и никто другой его получить не сможет;
- и только после того, как предоплата на карту будет сделана, нужно будет изменить данные получателя в мобильном приложении или бизнес-кабинете.
В том случае, если продавец соглашается и делает все, что ему сказали (отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную), они оперативно подделывают документы и забирают груз вместо него.
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"Определить поддельные документы крайне сложно – оператор "Новой почты" не имеет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя. Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове заметили новый способ мошенничества, для которого используют услуги "Новой почты". Основными жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.