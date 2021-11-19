Мошенники умудряются забирать посылку до того, как ее отправитель получит деньги за нее.

"Новая почта" сообщила, что обнаружила новую мошенническую схему, для осуществления которой злоумышленники пользуются услугами компании. Это произошло после внутреннего расследования после того, как клиент НП сообщил о потере тонны орехов.

Суть мошеннической схемы пресс-служба "Новой почты" раскрыла УНИАН. Работает она следующим образом:

мошенники под видом покупателя находят товар на маркетплейсе (как правило, дорогой); связываются с продавцом, говорят, что хотят купить товар и предлагают сделать ему предоплату на банковскую карточку. Но как условие предоплаты просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества продавца; при отправке просят продавца указать получателем себя, уверяя, что риска никакого нет, ведь груз отправляется фактически самому себе и никто другой его получить не сможет; и только после того, как предоплата на карту будет сделана, нужно будет изменить данные получателя в мобильном приложении или бизнес-кабинете.

В том случае, если продавец соглашается и делает все, что ему сказали (отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную), они оперативно подделывают документы и забирают груз вместо него.

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"Определить поддельные документы крайне сложно – оператор "Новой почты" не имеет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя. Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове заметили новый способ мошенничества, для которого используют услуги "Новой почты". Основными жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

Автор: Юрий Годован