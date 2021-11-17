Мужчина подозревает, что его посылку могли незаконно отдать другому человеку.

Клиент "Новой почты" потерял посылку с тонной грецких орехов стоимостью 180 тысяч гривен. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал посылку вместо него.

Об этом случае пользователь Sasha Toje сообщил на Facebook-странице "Новой почты".

Мужчина рассказал, что работник отделения "Новой почты" не проверил документы перед выдачей груза. Его посылку забрал неизвестный человек.

"У меня с участием ваших работников украли посылку на сумму 180 000 грн... Я приехал в отделение и понял, что посылку украли (а это была тонна грецкого ореха)", – рассказал мужчина.

Читайте также"Новая почта" предупредила о новой мошеннической схеме: что нельзя делатьОбманутый клиент требует компенсации убытков. Он также возмутился правилами передачи записей с камер наблюдения. По его словам, компания передает видео только на официальный запрос на юридический адрес, но уже в течение пяти дней не отправили ни одной записи.

"Ваши работники не предоставили никакой информации, которая бы помогла установить преступника и вернуть посылку. До сих пор нет видео, нет никакой реакции на действия работника, который отдал посылку, не проверив документы", – отметил мужчина.

Представители "Новой почты" заверили, что отправили запрос в службу безопасности и попросили мужчину ждать ответа.

Как сообщал УНИАН, в Харькове заметили новый способ мошенничества, для которого используют услуги "Новой почты". Пенсионеры могут стать потенциальными жертвами.

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Автор: Марта Гичко