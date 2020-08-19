В центре Киева горит исторический жилой дом, движение перекрыто (видео)

Пожарные смогли спасти двух человек.

В Киеве на ул. Большой Васильковской перекрыли движение из-за пожара.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"Улица Большая Васильковская возле дома №85 перекрыта. Горит жилое здание", - говорится в сообщении.

В частности, на месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Впоследствии стало известно, что пожар возник в одной из квартир на последнем этаже 4-этажного жилого дома и распространился на крышу. Спасены два человека, еще 15 человек - отведены на безопасное расстояние.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", горит квартира на последнем этаже На Большой Васильковской, 79, возле ресторана «Eshak».

Соседи говорят, что в квартире проживает пожилая учительница. Информация о пострадавших устанавливается.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Виталий Саенко