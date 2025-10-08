Поклонники в восторге от образа 62-летней актрисы.

Известная американская актриса Деми Мур поразила поклонников сменой имиджа. Звезда решила повторить свою культовую прическу, которую имела в 90-х годах.

В своем блоге в Instagram 62-летняя актриса порадовала фанов новым образом, который на самом деле оказался им давно знакомым. Мур впервые за долгое время отстригла челку. Последний раз звезда имела такую прическу еще в середине 1990-х.

Деми и сама вспомнила, что подобный образ был у ее героини в фильме "Стриптиз", который вышел на экраны в 1996 году. Сейчас же она снимается в короткометражном фильме "Тигр" от Gucci. Актриса отблагодарила команду за то, что позволили ей повторить культовую прическу в новом проекте.

"Челка - сейчас и тогда. Спасибо Gucci за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза"!" - написала она.

Также Деми Мур показала, как выглядит сейчас и сравнила новое фото со временами своей молодости. Поклонники были в восторге от образа актрисы и не сдерживали своих эмоций в комментариях:

"Вы просто лучшая".

"Роскошная".

"Потрясающе, как всегда".

Стоит отметить, что в свои 62 года Деми Мур выглядит действительно потрясающе. Не так давно известное издание отметило красоту актрисы и наградило ее особым титулом.

