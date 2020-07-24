Смерть киевлянки в пожаре: в ГСЧС объяснили, почему спасти женщину не удалось (фото, видео 21+)

Жительнице столицы, которая сгорела заживо на балконе восьмого этажа, было 77 лет.

Женщине, которая 24 июля заживо сгорела во время пожара в квартире многоэтажки на Троещине в Киеве, было 77 лет. Она отказывалась залезать на лестницу и отталкивала спасателя.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сам трагический инцидент произошел на улице Николая Закревского, 77

Там уточнили, что жительнице столицы, которая сгорела заживо на балконе восьмого этажа, было 77 лет.

"На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница, чтобы спасти женщину. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", – пояснили в ГСЧС.

По состоянию на 11:00 ликвидация пожара еще продолжалась. Спасатели не имели данных, находились ли в квартире во время ЧП другие люди. Отмечается, что в помещении – очень много мусора.

Также на странице KIEVMAP в Telegram появилось видео, как женщина горела на балконе, а к ней пытался добраться спасатель.

Видео не для слабонервных (21+)

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Троещине в пятницу утром, 24 июля, вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома. На балконе заживо сгорела женщина.

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