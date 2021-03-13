В Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля, что в селе Косаново Гайсинского района произошел пожар. Пострадавших нет.
Читайте такжеВ Ривненской области подростки решили покататься на авто: один погиб, трое в реанимации (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«13 марта в 12:43 в селе Косаново Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 кв. м», - говорится в сообщении.
В 13:22 спасатели возгорание локализовали, а в 13:50 - ликвидировали.
К тушению привлекались 16 человек и 4 единицы техники.
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