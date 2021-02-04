Возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Пожар произошел на первом этаже нового корпуса Областной инфекционной клинической больницы Запорожья. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Читайте такжеВ Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице: есть погибшиеОб этом сообщается на сайте ГСЧС в Запорожской области. В частности, в сообщении отмечается, что 3 февраля в 23:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в КНП «Областная инфекционная клиническая больница» на бул. Гвардейском в Запорожье.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на первом этаже нового корпуса произошел пожар. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения", - говорится в сообщении.

Ликвидацию пожара спасатели проводили одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв. м. Непосредственно в очаге опасности находились 12 человек.

"Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 человек, из которых - один медицинский работник. Бойцы ГСЧС спасли из очага опасности 8 человек, которых транспортировали в другие больницы", - отметили в ГСЧС.

В 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 – ликвидировали.

Медиками на территории больницы организован отдельный пост дезинфекции, где личный состав проходил обработку.

На месте работали оперативные группы во главе с руководителями областных прокуратуры, СБУ, ГУ Нацполиции и ГУ ГСЧС. От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники и 60 спасателей.

В настоящее время причина пожара устанавливается. По факту произошедшего полицией ведется расследование.

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Автор: Ирина Погорелая