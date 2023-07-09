Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Полиция Киева устанавливает все обстоятельства аварии, из-за которой вспыхнула АЗС на Броварском проспекте столицы. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сотрудник заправочной станции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время известно о трех пострадавших, в том числе водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи госпитализировали пострадавших, им оказали необходимую медицинская помощь. Кроме того, в результате пожара повреждено несколько авто.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Пожар на АЗС в Киеве - что известно

9 июля на левом берегу Киеве вспыхнул пожар на АЗС. К борьбе с огнем привлекли 30 человек личного состава и пять единиц техники. Возгорание охватило 1500 м кв.

Из-за пожара перекрыли движение по Броварскому проспекту от улицы Братиславской до улицы Строителей. Известно, что в результате инцидента пострадали три человека.

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