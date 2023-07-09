На видео четко виден момент столкновения авто с колонкой и вспышка огня.

В СМИ появилась видеозапись ДТП, во время которого в Киеве машина на полной скорости влетела в колонку на АЗС.

На видео, опубликованном каналом "Киевский движ" отчетливо виден момент столкновения авто с колонкой и вспышка огня, которая вызвала масштабный пожар. Как зафиксировала камера, авто двигалось достаточно быстро и при приближении к колонке АЗС водитель даже не пытался тормозить.

Также четко видно, что вспышка, вызвавшая столкновение машины с колонкой, была настолько сильной, что потушить ее мгновенно было просто невозможно.

Пожар на АЗС в Киеве

9 февраля 2023 года на левом берегу Киеве вспыхнул пожар на АЗС. Известно о трех пострадавших.

К тушению пожара были привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь бушевал на площади 1500 м кв.

В патрульной полиции Киева сообщили, что из-за пожара на АЗС перекрыто движение по Броварскому проспекту от улицы Братиславской до улицы Строителей.

По состоянию на 16:44 пожар был ликвидирован.

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