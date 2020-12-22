На Святошино возник пожар / скриншот с видео

Возле завода «Эскаватор» на Святошинском переулоке возник крупный пожар.

Как сообщает «Киев оперативный», по неподтвержденной информации горят складские помещения.

В окрестностях пожара наблюдается сильное задымление, на место выехали спасатели ГСЧС. 

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Автор: УНИАН