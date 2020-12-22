На Святошино возник пожар / скриншот с видео
Возле завода «Эскаватор» на Святошинском переулоке возник крупный пожар.
Как сообщает «Киев оперативный», по неподтвержденной информации горят складские помещения.
В окрестностях пожара наблюдается сильное задымление, на место выехали спасатели ГСЧС.
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