Пожар на полигоне твердых бытовых отходов возник сегодня днем.

В г. Южноукраинск Николаевской области горит полигон твердых бытовых отходов.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, информацию о пожаре спасатели получили сегодня днем.

По вызову были направлены дежурные отделения двух государственных пожарно-спасательных частей, также привлечены 3 водовоза и бульдозер (чтобы разгрести крупногабаритный мусор).

Днем площадь пожара составляла 500 кв. м. Сейчас тушение огня продолжается.

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Автор: Виктория Токарева