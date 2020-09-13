К тушению привлечены 3 водовоза и бульдозер / фото ГСЧС области
В г. Южноукраинск Николаевской области горит полигон твердых бытовых отходов.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, информацию о пожаре спасатели получили сегодня днем.
По вызову были направлены дежурные отделения двух государственных пожарно-спасательных частей, также привлечены 3 водовоза и бульдозер (чтобы разгрести крупногабаритный мусор).
фото ГСЧС области
Днем площадь пожара составляла 500 кв. м. Сейчас тушение огня продолжается.
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