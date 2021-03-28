На Черкасчине произошел страшный пожар / фото УНИАН
В Черкасской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, в том числе два ребенка.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Пожар произошел утром 27 марта в частном доме в с. Белозерье Черкасского района.
В результате пожара погибли три человека, из них двое детей шести и четырех лет.
О причинах пожара не сообщается.
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