В огне погибли три человека, из них двое детей шести и четырех лет.

В Черкасской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, в том числе два ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Пожар произошел утром 27 марта в частном доме в с. Белозерье Черкасского района.

В результате пожара погибли три человека, из них двое детей шести и четырех лет.

О причинах пожара не сообщается.

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Автор: УНИАН