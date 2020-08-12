Пойман подозреваемый в нападении на синагогу Мариуполя

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя.

Об этом Объединённой еврейской общине Украины сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн.

Подозреваемый по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает jewishnews.com.ua.

"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог — поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя. Мы бесконечно благодарны каждому, кто принимал участие в раскрытии этого дела. Еврейская община всегда была важной частью Мариуполя. Этот ужасный случай показал, какое огромное количество неравнодушных людей в нашем городе, людей, которые стараются помочь и поддержать нас. Спасибо большое вам за это. Спасибо всем, кто поддерживал и молился за нас", - заявил Менахем Мендл Коэн.

Напомним, что 28 июля 2020 года в синагогу Мариуполя ворвался неизвестный мужчина с топором в руках. Его встретил охранник Рихард Голомазов и завязалась драка, вследствие которой охранник получил ранения.

В ходе борьбы охраннику удалось отобрать топор у нападавшего и вытолкнуть его из здания синагоги. Подозреваемый кинул в сторону синагоги мусор с фекалиями и скрылся.

После нападения полиция оперативно начала розыск подозреваемого. 30 июля 2020 года правоохранители объявили, что им удалось идентифицировать подозреваемого и объявили его в розыск. Таким образом, подозреваемого разыскивали в течение около двух недель.

Сейчас, после ареста подозреваемого, следствие будет продолжаться.

Охранник синагоги в беседе с JewishNews поделился, что просто выполнял свою работу. К слову, Объединённой еврейской общиной Украины был проведен успешный сбор средств в помощь охраннику, который ценой своего здоровья защитил прихожан синагоги.

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