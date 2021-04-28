Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В Никополе Днепропетровской области 27-летний парень покончил с собой, повесившись на веревке.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗООб этом пишет местное издание «Днепр Час» со ссылкой на источники.

Тело парня обнаружили на спортивной площадке на территории школы №20 по улице Шевченко вечером 27 апреля.

Что стало причиной такого поступка, на данный момент неизвестно. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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Автор: Катерина Шварц