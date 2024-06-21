Женщина заплатила более миллиона за несуществующую посылку от "иностранца".

71-летняя жительница Ивано-Франковской области перечислила более 1 миллиона гривен мошенникам, поверив в легенду об ухажере из Англии, который собирается к ней переехать для совместного проживания.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, женщина познакомилась с якобы врачом из Англии с помощью одного из мессенджеров в начале этого года. В течение нескольких месяцев она переписывалась с поклонником. Аферист уверял, что женщина ему очень понравилась и он готов переехать к ней для совместного проживания в Украине.

"По легенде, мужчина отправил якобы посылку из-за границы, где положил большую сумму средств и ценности, однако на таможне на ценный подарок якобы наложили арест. В дальнейшем с заявительницей связались якобы курьер и сотрудники таможенной службы и сообщили, что нужно оплатить пошлину и штрафные санкции", - рассказали правоохранители.

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Женщина несколькими платежными транзакциями на счета аферистов перечислила более 1 миллиона гривен.

"И как результат - ни одной посылки она не получила, а ухажер исчез из сети", - говорится в сообщении.

Следователи открыли дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть осторожными в общении с незнакомыми лицами в сети, будь то друг или потенциальный ухажер.

"Важно помнить, что общение не должно переходить из простой переписки к перечислению средств, передачи персональных данных, документов и другой информации, которой смогут воспользоваться мошенники", - предупредили правоохранители.

Женщина проиграла в онлайн-казино деньги, собранные на выпускной для учеников

В Житомирской области женщина, которая взялась за организацию выпускного для 9 класса одного из лицеев города, обокрала родителей.

В частности, в конце мая она предложила в групповом чате мессенджера взять на себя организацию выпускного праздника для детей. Для этого предоставила реквизиты личной банковской карты, на которую родители лицеистов делали переводы средств. Однако через неделю после начала сбора женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Мол, к ее банковскому счету был получен несанкционированный доступ и все деньги, собранные на праздник, исчезли. Такое объяснение оказалось родителям странным. Они обратились к полицейским, которые впоследствии выяснили, что средства с банковского счета женщины (более 11 тысяч гривен) были использованы для игры в онлайн-казино. Ей сообщили о подозрении в мошенничестве.

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