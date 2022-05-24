Сергей Швец получил многочисленные проникающие шаровые ранения, практически несовместимые с жизнью.

Сотрудник Запорожской атомной электростанции Сергей Швец, которого 23 мая в квартире расстреляли российские военные, находится в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные проникающие ранения.

Об этом сообщил законно избранный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

"Состояние работника Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца, которого 23 мая в собственной квартире расстреляли российские оккупанты, остается крайне тяжелым. Он получил многочисленные проникающие шаровые ранения, практически несовместимые с жизнью, потерял большое количество крови", - говорится в сообщении.

При этом Орлов указал, что врачи боролись за жизнь Швеца 10 часов.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца и расстреляли его. Мужчину с многочисленными пулевыми ранениями мужчину госпитализировали в городскую больницу Энергодара, где врачи боролись за его жизнь.

Ранее российские военные запретили руководителям Запорожской электростанции выезжать из города, даже по служебным делам.

Вас также могут заинтересовать новости: