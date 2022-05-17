По словам Гросси, после его визита в Чернобыльскую и Южноукраинскую атомные электростанции организация имеет "четкую картину" потребностей Украины.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) планирует новую миссию на Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.

Об этом сказал директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Радио Свобода.

По словам Гросси, после его визита в Чернобыльскую и Южноукраинскую атомные электростанции организация имеет "четкую картину" потребностей Украины. Кроме того, Киев обратился к МАГАТЭ с просьбой возглавить оказание ему помощи в области атомной безопасности.

"Я утвердил целостную программу помощи и распространил детальный перечень потребностей Украины с членами сети реагирования и помощи МАГАТЭ. МАГАТЭ вполне способна обеспечить для Украины то, что ей нужно, эффективно и быстро. Вот почему страны и организации, которые хотят помочь украинской атомной энергетике, работают с нами и через нас", – отметил Гросси.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности и семь принципов атомной безопасности МАГАТЭ "даже в условиях вооруженного конфликта".

"Поэтому следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыль запланирована на ближайшие недели. Наша помощь на месте будет концентрироваться на защите от радиации, управлении отходами и ядерной безопасности", – добавил глава агентства.

В МАГАТЭ сообщили, что Гросси также сфокусирован на согласовании миссии агентства на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских войск, чтобы провести на этом объекте работы по обеспечению безопасности и надежности работы станции.

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