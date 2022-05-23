С многочисленными пулевыми ранениями мужчину госпитализировали в городскую больницу Энергодара.

Российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с многочисленными пулевыми ранениями мужчину госпитализировали в городскую больницу Энергодара, сейчас врачи борются за его жизнь.

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, которые совершают преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", - отметили в "Энергоатоме".

Ранее российские военные запретили руководителям Запорожской электростанции выезжать из города, даже по служебным делам.

Как писал УНИАН, утром в воскресенье, 22 мая, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что при взрыве никто из жильцов подъезда не пострадал, поэтому считают, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предатель и его охранники доставлены в больницу с травмами различной степени

По информации городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, после осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы.

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