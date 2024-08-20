Людям дали рекомендации, как действовать в этой ситуации.

В Тернопольской области из-за пожара на промышленном предприятии, который возник из-за атаки РФ сегодня ночью, зафиксировали превышение уровня хлора в воздухе в 4-10 раз от нормы. Об этом во время брифинга заявила директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук.

Она отметила, что утром ухудшение качества воздуха зафиксировано не было. Однако впоследствии тяжелые соединения, образовавшиеся от сгорания горюче-смазочных материалов и поднявшиеся в воздух, начали оседать. Их обнаружили специалисты.

"В выбросах при сгорании нефтепродуктов есть большое количество химических веществ. Именно хлор является тяжелым химическим веществом, которое сначала поднимается в атмосферу, а затем оседает. Поэтому у нас есть превышение нормативов в воздухе. При норме в атмосферном воздухе 0,1 мг на м. куб. есть превышение от 0,4 до 1,01, то есть от 4 до 10 раз", - рассказала Чайчук.

Видео дня

Специалист дала несколько рекомендаций жителям, как действовать в этой ситуации, чтобы уберечь здоровье.

"В первую очередь - ограничить длительное пребывание на улице. Желательно сейчас быть в помещении, закрыв форточки и вентиляционные каналы, чтобы ограничить доступ атмосферного воздуха. Применить по возможности рекуперацию воздуха. Если такой возможности нет, можно завешивать окна, двери влажными простынями для того, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой на внешней части простыни и не попадал в закрытое помещение", - пояснила директор центра.

Также, по ее словам, желательно ограничить пребывание на водных объектах, ведь хлор соединяется с водой и образует соляную кислоту, поэтому это может быть опасно.

Чайчук рекомендует пить большое количество воды, чтобы в случае попадания вредных веществ в организм, они выводились с жидкостью.

Она также назвала симптомы отравления хлором: покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, снижение артериального давления и тахикардия. При таких симптомах специалист посоветовала обращаться за помощью к медикам.

Позже в Тернопольской ОГА сообщили, что в 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован.

Ночная атака на Тернопольскую область - детали

Ночью 20 августа Россия атаковала промышленное предприятие в Тернополе, в результате чего произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Для ликвидации этого пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники, а также два пожарных поезда из Тернополя и Львова. Около 7 утра пожар был локализован.

Жителям Тернополя и других населенных рекомендовали ограничить пребывание на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: