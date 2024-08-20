Украинские воины ликвидировали, в частности, одну крылатую ракету "Искандер-К", поделился командующий Воздушными силами нашей армии.

Россияне в ночь на вторник, 20 августа, запускали по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской, управляемые авиаракеты Х-59 из Курской и Запорожской областей, а также 26 дронов-камикадзе типа Shahed (районы пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск, Курск).

Украинские воины ликвидировали 28 вражеских воздушных целей, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По его данным, по целям работали подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, а также авиация.

"...сбито ...одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-131/136 в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", - поделился командующий.

Видео дня

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит прочитать

РФ уже много раз запускала по Украине ракеты различных типов и дроны-камикадзе. В результате вражеских воздушных ударов есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, утром 20 августа стало известно, что россияне ночью запустили по Киеву ударные беспилотники, а утром били по городу ракетами. По предварительным сведениям, противники запускали по столице Украины крылатые ракеты вроде "Искандер-К". Местные власти подчеркивали, что вражеские ракеты уничтожили на подступах к Киеву.

Вас также могут заинтересовать новости: