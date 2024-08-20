В Тернопольской области проводятся замеры качества воздуха.

На Тернопольщине после ночного вражеского обстрела людей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В частности, Тернопольский городской голова Сергей Надал в Telegram обратился к жителям массивов Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также Билий: "Просьба крепко закрыть окна, потому что в воздухе может быть ощутимый запах гари после отбоя", - отметил чиновник.

Тернопольская областная военная администрация около 7 утра информировала, что ночью во время воздушной тревоги возник пожар, и на месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

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"Рекомендуем. При планировании дня без надобности не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора", - говорится в сообщении. В ОВА сообщают, что в Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха. Детали обещают сообщить позже.

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Как сообщал УНИАН, ночью РФ ударила по Украине баллистикой и десятками дронов. Утром командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские защитники ликвидировали 28 вражеских воздушных целей. По его данным, по целям работали подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, а также авиация.

В результате было уничтожено крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-131/136 в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей, поделился командующий.

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