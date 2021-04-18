Девушка уже перелезла через перила / скриншот
В Днепре патрульные спасли жизнь девушке, совершившей попытку самоубийства.
Читайте такжеВ киевской многоэтажке обвалились балконы (фото)Об этом сообщают в ситуационном центре города Днепра.
В полицию сообщили, что на центральном мосту находится девушка.
Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные начали осматривать камеры видеонаблюдения. Обнаружив девушку, они направили патрульных уже к конкретному месту.
Сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой полиции Николай Котенко выбежали из автомобиля, схватили девушку и поставили ее на землю.
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