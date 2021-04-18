Девушку спасли двое патрульных.

В Днепре патрульные спасли жизнь девушке, совершившей попытку самоубийства.

Читайте такжеВ киевской многоэтажке обвалились балконы (фото)Об этом сообщают в ситуационном центре города Днепра.

В полицию сообщили, что на центральном мосту находится девушка.

Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные начали осматривать камеры видеонаблюдения. Обнаружив девушку, они направили патрульных уже к конкретному месту.

Сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой полиции Николай Котенко выбежали из автомобиля, схватили девушку и поставили ее на землю.

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Автор: Людмила Жерновская