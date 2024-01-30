Суд учел сотрудничество клирика со следствием.

Настоятель одного из храмов Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), который на страницах собственного Телеграм-канала называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу", получил наказание в виде тюремного срока.

Как сообщает Служба безопасности Украины, фигурант репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов. Вместе с этим клирик регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих различных конфессий.

Для маскировки преступных действий протоиерей писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.

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По информации СБУ, также клирик распространял прокремлевские нарративы во время проповедей и личного общения с представителями религиозной общины.

Сотрудники СБУ разыскали и задержали злоумышленника после того как он пытался скрываться от правосудия по разным адресам в нескольких областях Украины. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал задержанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

С учетом полного сотрудничества со следствием, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, о разоблачении преступной деятельности настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП) стало известно в ноябре. Служба безопасности информировала, что во время обысков по месту жительства у мужчины были обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу России. Тогда на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 109.

Он был взят под стражу. Как уже известно, установлены многочисленные случаи подрывной деятельности попов Московского патриархата в Украине.

1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Этому решению предшествовали контрразведывательные мероприятия СБУ в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. В ходе этих мероприятий была выявлена пророссийская литература; документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства ряда епархиальных структур; антиукраинская деятельность служителей с призывами, в частности, к "пробуждению матушки-Руси", оправданиям вооруженной агрессии РФ в Украине.

19 января 2023 г. в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против нашего государства.

Верховная Рада Украины 19 октября 2023 года в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрет религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект фактически запрещает деятельность УПЦ МП в Украине.

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