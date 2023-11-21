Он распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.

Служба безопасности Украины разоблачила преступные действия настоятеля одного из храмов Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), отрицавшего вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, в собственном телеграмм-канале он повторял нарративы Кремля о" гражданской войне "в нашем государстве и восхвалял экс-главарей террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".

Кроме того, клирик распространял "авторские" комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей различных конфессий.

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"Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов РФ, в том числе официальный сайт Русской Православной церкви. Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви", - отметили в Службе.

Так, во время обысков по месту жительства мужчины были обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу России. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его преступной деятельности против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Отмечается, что мужчина скрывался от правосудия на территории нескольких областей Украины, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала.

Сейчас ему избрана мера пресечения-содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений.

Скандал со священником УПЦ МП на похоронах воина

Как сообщал УНИАН, ранее в Черновицкой области поп УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего воина призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это"не наши земли". Кроме того, он заявил, что в Украине воюют Соединенные Штаты Америки и Россия.

Следователи выяснили, что во время похорон военнослужащего 23 марта в селе Черепковцы священник УПЦ МП публично обратился с антиукраинской речью к более 60 человек.

Судом клирика был признан виновным в коллаборационной деятельности. В решении суда отмечается, что священник публично отрицал вооруженную агрессию России против Украины и не признал государственный суверенитет Украины на оккупированные территории.

Мужчина на рассмотрение дела не явился, но Писание признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями, на 12 лет.

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