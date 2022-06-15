Мужчина пробрался в вагон, когда поезд был на отстое.

Мужчина пытался выехать из Украины в Словакию, спрятавшись в туалете поезда. "Зайца" выявили пограничники Чопского отряда на Закарпатье.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины

"Вчера (14 июня – УНИАН) на Закарпатье пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного пересечения госграницы гражданином Украины. При осмотре пассажирского поезда сообщением "Чоп – Чиерна над Тисоу (Словакия)" пограничный наряд обнаружил в туалете неизвестного. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей за дверью туалета", - говорится в сообщении.

Мужчина пробрался в вагон, когда поезд был на отстое на железнодорожной станции. Таким образом, он хотел выехать из Украины, чтобы избежать мобилизации.

Правоохранители зафиксировали правонарушение по статье 336 "Уклонение от призыва по мобилизации" Уголовного кодекса Украины. Также задержанного привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области бывший пограничник помогал уклонистам переходить госграницу с Молдовой. Стоимость "услуг" мужчины составляла от 1,5 тыс. до 5 тыс. долл. с человека. За эти деньги он обещал уклонистам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов.

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