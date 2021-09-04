На борту находился 131 пассажир.

Сегодня стало известно о самолете, который совершил аварийную посадку во Львове. В Международном аэропорту "Львов" рассказали подробности и причины инцидента.

Разъяснения по аварийной посадке самолета пресс-служба аэропорта опубликовала в Facebook.

Оказалось, что инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс WZZ6715. Он летел в Украину из Кипра.

"4 сентября 2021 года в 12 час. 13 мин был получен сигнал "Тревога". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси", - говорится в сообщении.

Уже в 12: 39 самолет выполнил посадку. На борту находился 131 пассажир. К счастью, никто не пострадал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области из-за "ночные гонки" в ДТП пострадала несовершеннолетняя.

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Автор: Полина Кузенко