Во Львове самолет зашел на аварийную посадку в местном аэропорту. Он летел с Кипра. Пилот просил аэропорт разрешить экстренную посадку, обошлось без жертв.
Об этом сообщает издание "Варта1".
Так, 4 сентября, примерно в 12:30, самолет из Кипра совершил аварийную посадку. В аэропорту уже были готовы встречать самолет, на место прибыли спасатели и медики.
По словам жителей Львова, они видели, как самолет очень низко пролетал над землей. В сторону аэропорта ехало много машин скорой помощи и службы спасения, сообщили изданию свидетели.
Известно, что сейчас самолет с Кипра уже доставили в старый аэропорт. Однако на месте посадки до сих пор остаются спасатели. По данным СМИ, при аварийной посадке никто не пострадал. Причины инцидента и детали ситуации пока не разглашаются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский блогер обидела Львов и попала в скандал. Она назвала этот город "дырой".
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