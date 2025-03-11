Преступная группировка "наследила" в восьми странах.

В Польше пограничники по требованию Интерпола задержали гражданку Украины, приговоренную в Казахстане к 12 годам лишения за участие в организованной преступной группировке, которая специализировалась на торговле человеческими органами. Женщину обвиняют в продаже 56 почек.

Как передает Reuters, соответствующее заявление прокуратура сделала во вторник, 11 марта. Отмечается, что фамилия 35-летней фигурантки правоохранителями не называется. В то же время пресс-секретарь прокуратуры в Пшемысле Марта Петковская сообщила, что Ксению П. задержали на железнодорожном пограничном переходе между Польшей и Украиной в соответствии с красным уведомлением Интерпола.

По данным следствия, женщина была в международном розыске с ноября 2020 года. Объясняется, что красное уведомление Интерпола - это запрос в правоохранительные органы во всем мире о временном задержании человека, к которому должны применить экстрадицию или другие соответствующие юридические меры.

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"Женщина была признана виновной в участии в международной организованной преступной группе, которая в 2017-2019 годах незаконно изымала ткани и органы у людей и продавала их на черном рынке", - добавила Петковская.

Ее осудили за незаконное изъятие почек у 56 потерпевших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде. По данным следствия, преступление совершено для получения прибыли и было постоянным источником дохода украинки.

Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте сроком на одну неделю, чтобы организовать экстрадицию фигурантки в Казахстан. Прокуратура не уточнила, почему женщина не отбывает наказание в Казахстане, как оказалась на польской границе и когда именно была осуждена.

Другие криминиальные новости об украинцах за рубежом

Напомним, в Германии суд вынес приговор россиянину, который убил двух украинских военных. 58-летнего мужчину, которого обвиняли в преступлении в Мурнау, приговорили к пожизненному заключению. Ранее россиянин признал свою вину в суде. Второй окружной суд Мюнхена установил особую тяжесть преступления.

По данным суда, мужчины были знакомы между собой и время от времени вместе выпивали. Однажды между ними возникла ссора, по итогам которой россиянин пошел в квартиру, взял нож и атаковал украинцев. В своем обвинительном заключении прокуратура исходила из того, что россиянин действовал на почве преувеличенного национализма и ненависти к украинцам. Однако суд не признал доказанным политический мотив.

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