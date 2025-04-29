На такой инцидент уже отреагировала уполномоченная по правам человека в Чехии.

В Чехии правоохранители расследуют нападение на парня, который был с украинским флагом. Инцидент произошел на прошлой неделе во время митинга правопопулистских партий SPD, Trikolora, Svobodny и PRO в городе Брно. Об этом пишет Seznam Zprávy.

Событие произошло 24 апреля. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как несколько протестующих начинают ссориться с группой людей, в которой был парень с украинским флагом. В частности нападающие призвали их возвращаться в Украину, а позже вообще пытались забрать флаг у пострадавшего.

"Во время стычки один из мужчин повалил его (парня с флагом) на землю, но в инцидент было втянуто больше людей. Что предшествовало столкновению, неизвестно", - добавили в сообщении.

Видео дня

Пострадавший заявил о таком событии в полицию уже 28 апреля.

В то же время глава оппозиционного движения SPD Томио Окамура рассказал каналу iDnes, что стычка началась после митинга, а молодой человек совершил нападение первым.

"На пустых улицах Брно украинский активист первым ударил локтем беззащитную чешскую женщину. Впоследствии за женщину вступился джентльмен. Конечно, я осуждаю любое насилие", - подчеркнул политик.

В свою очередь уполномоченная по правам человека в Чехии Клара Шимачкова-Лауренчикова отреагировала на такое нападение:

"Отвратительное проявление агрессии и предвзятой ненависти. Я немедленно обращусь в полицию. Я верю в справедливое наказание".

По информации СМИ, представитель популистов в Чехии Томио Окамура не раз высказывал заявления, которые были настроены против Украины. В частности в 2023 году он говорил, что страна не должна продолжать временную защиту для украинских беженцев, призвал прекратить финансовую и вообще любую помощь нашему государству.

Кроме того, Окамура бросался обвинениями в сторону украинского посольства в Чехии из-за "украинизации Чешской Республики", а также требовал снять украинский флаг со здания Карлова университета.

Другие инциденты в мире

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Также сообщалось, что в Киеве полиция задержала подростков, которые избили военного. Ими оказались киевляне в возрасте 15 и 17 лет. За такое преступление юношам грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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