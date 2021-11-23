У задержанного нашли 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

Полиция задержала нападавшего, который 12 октября обстрелял семью в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок - арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", — написал Небытов.

По его словам, "истинные намерения нападавшего и детали его криминального прошлого, действительно, впечатляют", однако деталей он не сообщил.

Читайте такжеВ Киеве возле суда произошла стрельба: есть пострадавшийИздание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной нападения стали долги пострадавших.

"У семьи были серьезные долговые обязательства. Ранее им уже угрожали, а также пытались поджечь автомобиль. Это было не первое нападение, но только в этот раз злоумышленники пошли на крайние меры", – рассказал наш собеседник.

Как сообщал УНИАН, 12 октября под Киевом на Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате которой едва не погибли по меньшей мере три человека.

Мужчина в камуфляже сначала ходил двором возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять.

Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к авто и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу убежал.

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Автор: Марта Гичко