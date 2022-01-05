В стране с 2 января проходят акции протеста.

Бывший лидер незарегистрированной и запрещенной в Казахстане партии "Алга" Владимир Козлов рассказал, что могло спровоцировать протесты в Алматы.

Свое мнение он высказал в Facebook.

Он напомнил, что на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Нурсултан Назарбаев встретились с Владимиром Путиным.

"Можно предположить, что Путин принял решение о каком-то варианте смещения Назарбаева (учитывая его жалкий вид во время визита - ...), с чем Назарбаев не согласился. Он вполне мог не согласиться, потому как активы его и его семьи настолько огромны, настолько и преступны, и сохранить их можно, лишь обладая всей полнотой власти. Токаев, будучи "человеком двух господ", Назарбаева и Путина (бизнес его семьи ведет сын, живущий в России), решился на исполнение указания своего нового патрона", - написал Козлов.

Читайте такжеЭксперты рассказали, чем протесты в Казахстане опасны для РоссииПо его словам, протест жанаозенцев и актаусцев могли спровоцировать.

"Туда же - ночная "отставка правительства", имеющая своей целью больше устранение Сатыбалды - племянника Назарбаева, контролирующего с поста заместителя председателя КНБ - главную фигуру = Масимова. Путин вполне может поставить на Масимова и Токаева, потому что обе эти фигуры у него "в рукаве": про Токаева написано выше, а Масимов - кадровый офицер КГБ, досье которого лежит на Лубянке", - говорится в сообщении.

Автор поста считает, что Назарбаев начал действовать после увольнения своего племянника.

"Вполне возможно, что массовый наплыв молодых людей, мотивированных на насилие, погромы и мародерство, имеет именно эту природу. Потому что этих людей никогда не было ни на каких протестах, их вообще никто не знает, и одномоментное появление их в Алматы не может быть объяснено чем либо, кроме их организацией и мотивацией, что вполне укладывается в возможности Сатыбалды. Эти ребята заместили собой первичных алматинских протестантов, большую часть из которых задержали еще вчера. Они и не собираются их освобождать, что было бы логично, имей они единую природу протеста", - говорится в сообщении.

Козлов отмечает, что в других регионах протестующие действуют менее жестко.

"Начиная штурм телеканалов, они заявляли о своем желании выйти в прямой эфир, но ограничились уничтожением оборудования. Приходит информация о примитивных погромах и грабежах магазинов. Если поджоги полицейских машин можно было объяснить эмоциональным сбросом энергии, в сторону тех, кто противостоит мирному протесту, то здесь уже этого нет", - подчеркивает он.

"Токаев никак и ничем не объясняет своих решений, причин своих решений, и никак не упоминает Назарбаева, что совсем не похоже на самого Токаева образца "до 3 января"; тогда он "с именем этим ложился, и с именем этим вставал". Что означает - он получил определенный картбланш от того, кто мог такой картбланш дать. Список таких фигур начинается с Путина", - считает Козлов.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.