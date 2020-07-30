Полиция в Донецкой области ищет подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя (фото)

Правоохранители попросили сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемого.

Полиция Донецкой области ищет подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе.

Об этом сообщается на сайте JewishNews Объединённой еврейской общины Украины.

Полиции удалось определить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина с необычным именем Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.

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Особые приметы подозреваемого в нападении: рост 170 см, темные волосы, худощавое телосложение.

В последний раз мужчина был замечен в неподалеку поселка Виноградное в Мариуполе и двигался в сторону села Сопино с клетчатой сумкой в руках.

Полиция оставила предупреждение о том, что подозреваемый может иметь при себе нож. Правоохранители попросили сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемого.

Напомним, что 28 июля 2020 года молодой мужчина ворвался в синагогу в городе Мариуполь с топором, после чего завязалась драка с охранником. В итоге охранник был ранен, а нападавший сбежал. Его поисками оперативно занялась полиция.

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