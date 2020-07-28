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На синагогу в Мариуполе совершено нападение

14:27, 28 июля 2020
Происшествия
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jewishnews.com.ua

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины по информации от лидера еврейской общины Мариуполя. 

Нападение произошло сегодня, 28 июля, утром. Молодой человек пришел в синагогу с топором, его встретил охранник Рихард Голомазов.

Завязалась драка, вследствие которой охранник пострадал: у него травма головы и перелом руки. Охраннику синагоги удалось обезоружить нападавшего, который перед тем, как сбежать, бросил в сторону здания синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком. 

В момент нападения в синагоге находились женщины и раввин. Никто из них не пострадал. 

Розыском преступника и расследованием инцидента уже занимается полиция, которая оперативно отреагировала на произошедшее. 

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