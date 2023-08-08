Во врачебном свидетельстве причиной смерти отметили отек головного мозга.

Появились детали смерти 29-летнего жителя Одесской области Бориса Глушака. Как утверждают активисты, мужчину мобилизовали, несмотря на инвалидность.

Как сообщает ТСН, мужчина умер от волнений после вручения повестки и приступа эпилепсии.

"Его обследование продолжалось очень быстро-раз-два и уехал. Семья не писала заявлений. Люди запуганы, боятся", - сообщил одесский активист Демьян Ганул.

Сейчас следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья. Кроме того, проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Глава Ширяевской центральной районной больницы Валерий Бень сообщил, что располагает отчетом руководства ВЛК по мобилизованному Борису Глушаку.

"У меня есть объяснительная от председателя нашей ВЛК. На учете у врача-психиатра, нарколога и невролога Борис Глущак не состоял. За медицинской помощью по поводу шизофрении, эпилепсии, психрозладов не обращался. За последние пять лет за медицинской помощью он не обращался вовсе. И жалоб не имел на то время, когда проходил комиссию", – сообщил Бень.

По словам медика, во врачебном свидетельстве о смерти причиной смерти указан отек головного мозга. Данные по инвалидности или инвалидности с детства - отсутствуют.

"Откуда информация об инвалидности - я не знаю. Возможно, люди сами решили, что он имел инвалидность. В больнице эти данные отсутствуют вовсе", - добавил Бень.

По его информации, утром мобилизованный потерял сознание, а вечером умер.

Смерть Бориса Глушака

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, разгорелся новый скандал. Начато расследование по факту смерти мобилизованного жителя Одесской области, который умер на территории воинской части в первой же день службы.

Речь идет о жителе поселка городского типа Ширяево Одесской области, который умер 1 августа из-за приступа эпилепсии. В социальных сетях местные жители сообщили, что Борис Глушак имел инвалидность с детства. Люди обвиняют в смерти военкомат и врачей "оптимизированной ВЛК", которые за 20 минут "обследовали" Глушака и признали годным к службе.

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