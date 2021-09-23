Геращенко предложил испытать на себе обстрел автомобиля тем, кто считает, что киллер "стрелял неправильно" по авто помощника Зеленского.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил испытать на себе обстрел автомобиля тем, кто считает, что киллер "стрелял неправильно" по авто первого помощника президента Сергея Шефира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Всем, кто заявляет, что киллер стрелял "неправильно", что хотели попугать, я предлагаю принять участие в эксперименте: сесть в такой же автомобиль и в этот автомобиль будет выпущено 20 пуль - так же, как это было выпущено в автомобиль Сергея Нахмановича. Потом посмотрим - попадет или нет", - сказал советник министра.

Покушение на Шефира - детали

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

В МВД говорят, что по замыслу преступников погибнуть должны были все, кто находился в автомобиле.

Автор: Таня Поляковская