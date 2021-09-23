По словам советника министра, к совершению преступления злоумышленники готовились давно и тщательно.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко относительно покушения на первого помощника президента Сергея Шефира отмечает, что по замыслу преступников погибнуть должны были все, кто находился в автомобиле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть", - заявил он.

По словам Геращенко, задачей киллера изначально было стрелять в водителя, поскольку "как считают опытные диверсанты и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление".

"Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево. И дальше киллер мог безнаказанно дострелить всех, хто в ней находился", - пояснил представитель министерства.

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Именно поэтому, добавил он, первые выстрелы пришлись именно на лобовую часть автомобиля.

Геращенко подчеркнул, что по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль. Две пули, добавил советник министра, попали в бедро водителю Шефира. "У него раздроблена бедренная кость, он находится в больнице. Ему будут нужны месяцы на восстановление", - сообщил он.

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших президенту Украину Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

"Цель этого преступления, по версии следствия и по версии самого Сергея Нахмановича, - это запугать, это сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших к нему людей", - сказал он.

Геращенко также подчеркнул, что это преступление "готовилось очень серьезно и очень тщательно".

В свою очередь, ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук отметила, что приглашала Шефира принять участие в программе. "Вот, что он мне написал... "Вчерашний день внес коррективы в мою жизнь, в мой быт. Привыкаю к новой реальности, к охране, к графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Но больше всего я сейчас переживаю за моего водителя, за его состояние здоровья", - сказала Мосейчук.

Кроме того, добавила она, Шефир отметил, что ему нужно еще несколько дней, чтобы полностью прийти в себя.

Детали покушения на Шефира

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Таня Поляковская