Зеленский выступил на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН вспомнил о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Пора проснуться - это призыв генсекретаря ООН... к мировым лидерам накануне Генассамблеи. Для меня этот призыв особенный, для меня каждая ночь перед Генассамблеей ООН - это бессонная ночь", - отметил он.

В частности, по словам Зеленского, в 2019 году - эта ночь была полна волнения перед первым выступлением, а 2020 год в целом был годом без сна для всего мира из-за COVID-19.

"А о прошлой ночи я расскажу поподробнее. Третий час ночи, десятки звонков, на первого помощника президента Украины совершено покушение... Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины и его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Антонина Доломанжи