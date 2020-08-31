Прокуроры будут просить суд об аресте подозреваемого без права внесения залога.

Стали известны новые подробности о злоумышленнике, который похитил четырехлетнюю девочку на АЗС в Борисполе.

Как сообщает "Обозреватель", мужчина мог пойти на это преступление из-за личных проблем. Источники издания уточняют, что за несколько дней до преступления от подозреваемого якобы ушла девушка с ребенком.

"Этот 29-летний мужчина, проживающий в Борисполе на улице Старовокзальной, раньше вообще не попадал в поле зрения правоохранителей, у него даже административных нарушений нет. Занимается частным предпринимательством и ничего плохого о нем не говорили. Есть информация, которую мы проверяем, что за несколько дней до преступления его бросила девушка с ребенком. Возможно, на почве этого у него начались какие-то психологические проблемы, назначены соответствующие экспертизы ", – отметил собеседник издания.

По данным СМИ, сегодня подозреваемому должны избрать меру пресечения. Ранее соответствующие документы уже были направлены в суд. Сторона обвинения будет ходатайствовать о безальтернативном аресте.

Похищение девочки в Борисполе: хронология событий

28 августа поздно вечером в Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка - 4-летнюю девочку. Полицейские объявили в Киевской области план "Перехват".

За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии злоумышленник признался, что хотел изнасиловать ребенка.

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Автор: Юрий Годован