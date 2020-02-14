В Днепре педофил снимал издевательства над девочкой и продавал видео

Подозреваемый работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов. Сейчас его взяли под стражу.

В Днепре правоохранители выявили факт изнасилования малолетнего ребенка и распространения видеопродукции порнографического характера.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, 56-летний житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и совершал видеосъемку порнографического характера с целью дальнейшего сбыта.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.