Юные гимнасты из Днепра, ехавшие на соревнования в Одессу, оставили после себя сплошной беспорядок.
Видео в сеть выложила проводница поезда.
Инцидент случился в поезде №53 сообщением "Днепр-Одесса" еще 5 марта. Спортсмены выкупили несколько купе в вагоне.
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"Только покинули вагон юные дарования - гимнасты. Посмотрите, что оставили после себя. Спасибо вам, детки и руководители группы. Но когда заходите в вагон - требуете чистоты, внимания и заботы. Удач и побед вам в будущем… Мы же идем в Европу", - прокомментировала увиденное проводница поезда.
В сети бурно отреагировали на хулиганство спортсменов: «Нести в купе проводника постель необязательно, но составить у себя в купе и хотя бы собрать мусор, а еще лучше вынести, не очень трудно», «Ехали свиньи», «А потом из этих "гимнастов" вырастает быдло, которое считает, что ему все дозволено. Такие "гимнасты" во дворах и скамейки ломают, и памятники порочат. И чем дальше, тем больше! Начинается с малого», - комментировали пользователи.
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