В Ужгороде неизвестные выхватили у женщины пакет с 200 тысячами гривень выручки
В Ужгороде неизвестные мужчины выхватили у женщины пакет с выручкой на сумму более 200 тысяч гривень, продолжается расследование.
Читайте такжеОграбление автомобиля "Укрпочты": полиция задержала трех подозреваемыхОб этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Закарпатской области Марьяна Лошак.
По информации Лошак, около 17:00 патрульной полиции в Закарпатской области поступило сообщение о том, что в Ужгороде в переулке Шевченко неизвестные ограбили женщину.
Патрульные, приехавшие по месту преступления, пообщались с заявителем, который сообщил о факте.
«Мужчина-заявитель, который является работником лаборатории, сообщил, что ограбили его коллегу, сотрудницу этой же лаборатории, когда она вышла из помещения, чтобы сдать выручку», - добавила Лошак.
Со слов заявителя, у его коллеги буквально при выходе из здания с рук неизвестные мужчины выхватили пакет с деньгами и быстро скрылись в неизвестном направлении.
В пакете, который украли, по словам работницы лаборатории, находилось 201 тысяча 400 гривень.
Женщина на момент приезда патрульных находилась в шоковом состоянии.
«К счастью, она не пострадала», - добавила Лошак.
Пресс-секретарь также уточнила, что на поиск злоумышленников сориентировали все экипажи патрульной полиции, сейчас по факту продолжаются следственно-оперативные действия.
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