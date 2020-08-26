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В Ужгороде неизвестные выхватили у женщины пакет с 200 тысячами гривень выручки

20:38, 26 августа 2020
Происшествия
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На поиск преступников сориентировали все экипажи патрульной полиции / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Читайте такжеОграбление автомобиля "Укрпочты": полиция задержала трех подозреваемыхОб этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Закарпатской области Марьяна Лошак.

По информации Лошак, около 17:00 патрульной полиции в Закарпатской области поступило сообщение о том, что в Ужгороде в переулке Шевченко неизвестные ограбили женщину.

Патрульные, приехавшие по месту преступления, пообщались с заявителем, который сообщил о факте.

«Мужчина-заявитель, который является работником лаборатории, сообщил, что ограбили его коллегу, сотрудницу этой же лаборатории, когда она вышла из помещения, чтобы сдать выручку», - добавила Лошак.

Со слов заявителя, у его коллеги буквально при выходе из здания с рук неизвестные мужчины выхватили пакет с деньгами и быстро скрылись в неизвестном направлении.

В пакете, который украли, по словам работницы лаборатории, находилось 201 тысяча 400 гривень.

Женщина на момент приезда патрульных находилась в шоковом состоянии.

«К счастью, она не пострадала», - добавила Лошак.

Пресс-секретарь также уточнила, что на поиск злоумышленников сориентировали все экипажи патрульной полиции, сейчас по факту продолжаются следственно-оперативные действия.

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Автор: Наталия Петервари

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