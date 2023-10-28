В ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 28 м/c.

В Киеве сильный ветер, из-за непогоды упали несколько деревьев. В результате - один человек погиб, еще один - получил ранения.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр, в ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c. Позже в МВД Украины сообщили, что в столице погибли два человека.

По данным КГГА, в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. В частности, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался. В этом же районе из-за падения ветвей женщина получила травму позвоночника - ее госпитализировали.

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В МВД отметили, что еще один мужчина погиб в результате непогоды в Подольском районе.

Кроме того, на проспекте Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в машине, от госпитализации отказался. Власти призвали горожан быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу.

По сведениям Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, утром 28 октября в Святошинском районе на ул. Связистов дерево упало на машину. В результате инцидента никто не пострадал.

Важные новости Киева - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, синоптики и местные власти предупредили жителей Киева и Киевской области об опасности. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Отмечается, что в ближайшее время и до конца дня порывы ветра могут достигать скорости до 25 м/с.

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