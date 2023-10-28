Украинцев предупредили о порывах ветра 25 м/c.

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Киеве и Киевской области.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайшее время и до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c", - говорится в сообщении.

В связи с этим объявлен II уровень опасности (оранжевый), добавили в Укргидрометцентре.

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"Будьте внимательны и берегите себя", - говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины уточнили, что порывы ветра могут достигать 28 м/с.

В Киевской городской военной администрации отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Посему просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице! Держитесь как можно дальше от линий электропередач, не паркуйте автомобиль в местах, где может упасть что-то тяжелое. В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить по телефону: аварийно-диспетчерской службы "Киевзеленстроя" (0442724018), спасателей 101 или 0444303713 (телефон КАРС)", - говорится в сообщении.

Погода 28 октября - прогноз Диденко

Напомним, 28 октября в некоторых областях Украины ожидаются незначительные дожди и сильный ветер, прогнозировала известная синоптик Наталка Диденко.

"28 октября в ночные и утренние часы пройдут дожди в большинстве областей Украины, а днем осадки (преимущественно незначительные) задержатся в северных областях и местами в западной части. На остальной территории - центр, восток, юг - осадков не предполагается", - отмечала синоптик.

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