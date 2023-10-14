В ряде областей 15 октября ожидаются осадки, похолодание и усиление ветра.

В воскресенье, 15 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут сильные дожди, поднимется ветер и похолодает. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных, днем и в северных и местами центральных областях пройдут дожди. В Карпатском регионе местами ожидаются значительные дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо - западный, 7-12 м/с. "В западной части местами порывы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

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Температура в западных областях в течение суток снизится до 9-14°. На остальной территории ночью будет 8-13°, в юго-восточной части 5-10° тепла. Днем в северных и большинстве центральных областей ожидается 13-18°, на остальной территории 18-23°, а на юге Одесской области воздух прогреется до 25°.

"В Карпатах ночью без осадков, утром и днем дождь, местами значительный; температура ночью и днем 4-9° тепла", - сообщили в Укргидрометцентре.

На Киевщине 15 октября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем-дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью по области 8-13° тепла, днем 13-18°. В Киеве ночью будет 11-13° тепла, а днем похолодает до 14-16°.

Ухудшение погоды в Украине

В Закарпатской области на 15 и 16 октября объявили I уровень опасности из-за осложнений погоды. Синоптики предупреждают о резком похолодании, значительных дождях, снеге и мокром снеге, а также сильном ветре.

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