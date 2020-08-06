В Харьковской области 14-летнего мальчика завалило песком в карьере

Предварительно установлено, что с ребенком произошел несчастный случай.

В Харьковской области 14-летний житель села Смирновка Лозовского района погиб под завалом песка в местном карьере.

Читайте такжеВ Киеве 10-летнюю девочку засыпало горой песка на набережной (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 5 августа около 23:30 к оператору службы «102» обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

«На розыск несовершеннолетнего был сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского отдела полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram